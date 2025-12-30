Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Μαγικό drone show με το ψαλιδάκι του στο Μαρόκο

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει “τρελάνει” τον κόσμο με τις εμφανίσεις και τα γκολ του για το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και μετά το νέο “ψαλιδάκι” του κόντρα στη Ζάμπια, οι συμπατριώτες του τον… ανέβασαν στον ουρανό της Καζαμπλάνκα.

Το “ψαλιδάκι” του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Ζάμπια – Μαρόκο μετετράπηκε σε drone show στον ουρανό της Καζαμπλάνκα, με το θέαμα να είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού οδήγησε με τα γκολ του το Μαρόκο στους “16” του Κύπελλο Εθνών Αφρικής και οι τιμές στην πατρίδα του είναι αντίστοιχες της προσφοράς του.

Spectacle de drones lumineux à Casablanca !



Le coup de ciseau légendaire d’Ayoub El Kaabi recréé dans le ciel… pic.twitter.com/Qkr2CyUsqo — FRMF Xtra (@FRMFXtra) December 30, 2025

Ο Ελ Κααμπί έχει ήδη ξεχωρίσει σε ολόκληρη τη διοργάνωση.