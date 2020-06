Ο Σέρχιο Αγουέρο έκανε επέμβαση στο γόνατο, για να διορθώσει τη… ζημιά που έπαθε στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπέρνλι.

Ο Αγκουέρο βρέθηκε στη Βαρκελώνη για να κάνει την επέμβαση στον προσωπικό του γιατρό. “Όλα πήγαν καλά και σύντομα θα ξεκινήσω την αποκατάσταση μου” ανέφερε ο Αργεντινός στο ποστάρισμα που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Αυτό που μένει πλέον να φανεί είναι το διάστημα που ο Αγκουέρο θα μείνει εκτός δράσης. Κρυφή ελπίδα όλων στη Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Αργεντινός να προλάβει τον επαναληπτικό με Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I’ll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF