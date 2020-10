Αγνοείται πρώην μεγάλη σταρ του WNBA! (pic)

H Kάπι Ποντέξτερ, παλαίμαχη σταρ του γυναικείου NBA, αγνοείται εδώ και τρεις ημέρες με την αστυνομία να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες.

Σοκ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της Κάπι Ποντέξτερ. Η 37χρονη παίκτρια, που αποτέλεσε μεγάλο όνομα της γυναικείας λίγκας του ΝΒΑ έχει να δώσει σημεία ζωής πάνω από τρεις ημέρες. Πληροφορίες από την Αμερική λένε πως το κινητό και το πορτοφόλι της βρέθηκαν στο σπίτι της, με την Ποντέξτερ να έχει κηρυχθεί αγνοούμενη από χθες και η αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό της.

BREAKING: Former WNBA guard Cappie Pondexter is missing and has not been heard from for a few days.



I’m looking into more this. Stay tuned.