Ο Ντανίλο Γκαλινάρι τραυματίστηκε στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ και η συμμετοχή του με την εθνική Ιταλία στο Eurobasket 2022 φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι γύρισε το γόνατό του στον χθεσινό (27.08) αγώνα της Ιταλίας με τη Γεωργία (91-84), χωρίς να έρθει σε επαφή με αντίπαλο και έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ.

Στην εθνική Ιταλίας (αντίπαλος της Εθνικής στον όμιλο του Eurobasket) υπήρχε αρχικά ανησυχία για ρήξη χιαστού, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, δεν έχει πειραχτεί ο σύνδεσμος στο δεξί του γόνατο, όπου είχε χειρουργηθεί και το 2013

Ο Γκαλινάρι θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική και τα αποτελέσματα θα δώσουν μια ασφαλή εικόνα για τον τραυματισμό του. Αυτή τη στιγμή, η παρουσία του στο προσεχές Eurobasket βρίσκεται… στον αέρα.

Danilo Gallinari appears to suffer a non-contact knee injury on this play.



Prayers up for Gallo pic.twitter.com/DT5VRHoB2U