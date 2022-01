Οι Σικάγο Μπουλς γνώρισαν “βαριά” ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι ότι έχασαν με τραυματισμό την ώρα του αγώνα, τον Ζακ Λαβίν.

Ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να έχει τραυματιστεί στο γόνατο και έτσι υπάρχει πλέον μεγάλη αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του και πόσο καιρό θα χρειαστεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Οι “ταύροι” βρίσκονται άλλωστε στην πρώτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA και εμφανίζονται ως ένα από τα φαβορί, ακόμα και για την κατάκτηση του τίτλου.

Looks like LaVine came down awkwardly on that right foot#BullsNation https://t.co/idlcWHusSC pic.twitter.com/cDhvLW7b9n