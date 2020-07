Ο άσος των Σέλτικς, Ενές Καντέρ, δεν χάνει ευκαιρία να καυτηριάσει και να σχολιάσει την πολιτική του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και το απέδειξε για άλλη μία φορά αναρτώντας μία εκδοχή του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού “Monopoly” αφιερωμένη στον Τούρκο πρόεδρο.

Το ότι οι σχέσεις του Τούρκου NBAer, Ενές Καντέρ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι -τουλάχιστον- κακές είναι γνωστό. Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς αυτή τη φορά το έκανε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αφού ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία από μία “σπέσιαλ” εκδοχή του παιχνιδιού της Monopoly, στην οποία κυριαρχεί η φιγούρα του Ερντογάν, ενώ όλα τα τετράγωνα που μπορεί να πάει το πιόνι, οδηγούν τον παίκτη στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο ο Καντέρ θέλησε να σχολιάσει την αυταρχικότητα του καθεστώτος στην Τουρκία, ενώ στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά “Το μόνο παιχνίδι που πήρα μαζί μου στο Ορλάντο για την επανέναρξη του NBA μία τούρκικη Monopoly”.

Bruh 😫



The only game I brought with me to the @NBA bubble is

Turkish Monopoly 🤦🏻‍♂️



This is what it looks like 😅 pic.twitter.com/0CMelR8F9k