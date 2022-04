Οι οπαδοί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχουν βρεθεί στο προσκήνιο του φετινού Europa League, αφού μετά την εντυπωσιακή παρουσία τους στη Βαρκελώνη, περίπου 10.000 από αυτούς ταξίδεψαν και στο Λονδίνο.

Αγοράζοντας εισιτήρια στη “μαύρη αγορά” κατάφεραν να γεμίσουν το Καμπ Νόου στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, αλλά το γεγονός περιόρισε την παρουσία τους στην έδρα της Γουέστ Χαμ.

Τα “σφυριά” φρόντισαν να μη συμβεί το ίδιο και στο μεταξύ τους ματς, με αποτέλεσμα μόνο 3.000 από τους οπαδούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να βρεθούν στις εξέδρες. Οι υπόλοιποι έκαναν… τσάμπα ταξίδι, αφού κατέληξαν να παρακολουθήσουν το ματς από την… τηλεόραση και τις κοντινές παμπ.

The amount of Eintracht Frankfurt fans at West Ham is unbelievable… 😳🔥pic.twitter.com/00w4uUUh2f