Αϊντχόφεν – Ολυμπιακός: «Πέταξε» για την Ολλανδία και την πρόκριση (video, pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24.02.2021) για την Ολλανδία, όπου αύριο θα υπερασπιστεί το 4-2 του «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στην Αϊντχόφεν, κάτι που θα του δώσει την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού «πέταξε» για την Ολλανδία, έχοντας σαν στόχο να επιστρέψει πίσω στο σπίτι της, έχοντας στις… αποσκευές την πρόκριση επί της Αϊντχόφεν.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη αναμέτρηση του Γ». Καραϊσκάκης», η αρμάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε με 4-2, κάτι που της δίνει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Europa League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Μπρούμα, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Μία “ερυθρόλευκη” καλημέρα από τον Ελ Αραμπί! Φύγαμε για Αϊντχόφεν! /

To all our fans an Olympiacos good morning from @elarabiyoussef! Next stop is Eindhoven! 🔴⚪ 🇳🇱#Olympiacos #UEL #PSVOLY pic.twitter.com/WRyOtyIaxT