Ο Μοντρέζλ Χάρελ αποκτήθηκε πέρυσι από τους Λος Άντζελες Λέικερς ως κορυφαίος 6ος παίκτης του NBA από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει και έγινε ανταλλαγή τελικά για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε στο Staples Center και δεν δίστασε να κάνει λόγο για χαμένη χρονιά. «Δεν έχω αξιοποιηθεί όπως θα ήθελα την περασμένη σεζόν. Σχεδόν νιώθω ότι έμεινα εκτός για μία σεζόν».

Ο Χάρελ χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από τους Λέικερς, οι οποίοι απέκτησαν στη θέση του και τον Μαρκ Γκασόλ κατά τη διάρκεια της σεζόν, “φορτώνοντας” το ρόστερ με σέντερ, χωρίς όμως να καταφέρουν να βελτιώσουν την εικόνα της ομάδας. Για την ιστορία, οι “λιμνάνθρωποι” αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play off από τους Φοίνιξ Σανς.

