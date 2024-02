Ακτή Ελεφαντοστού – Νιγηρία 2-1: Οι Ιβοριανοί κατέκτησαν το Κόπα Άφρικα 2024 με ανατροπή στον τελικό

Η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε μεγάλη ανατροπή στον τελικό του Κόπα Άφρικα και επικρατώντας με 2-1 της Νιγηρίας, έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου για το 2024, έχοντας πλέον τρεις τίτλους στη διοργάνωση.

Ο μεγάλος τελικός του Κόπα Άφρικα κρίθηκε φέτος στο φινάλε του αγώνα, αφού ο Γουίλιαμ Τρόοστ Έκονγκ του ΠΑΟΚ είχε δώσει αρχικά το προβάδισμα στη Νιγηρία, για να ισοφαρίσει για την Ακτή Ελεφαντοστού ο Κεσί στο 62′ της αναμέτρησης.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο 81′ λεπτό του παιχνιδιού, με τον Αλέ της Μπορούσια Ντόρτμουντ να γίνεται ήρωας για τους Ιβοριανούς, πετυχαίνοντας το γκολ της ανατροπής, που αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στην ομάδα του νίκη, αλλά και την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Ακτή Ελεφαντοστού πανηγύρισε έτσι το Κόπα Άφρικα του 2024, το οποίο είναι το τρίτο της ιστορίας και τη βάζει στο top10 των χωρών με τις περισσότερες κατακτήσεις του τροπαίου της διοργάνωσης.

Haller beat cancer and now has potentially scored the goal that wins Ivory Coast the AFCON.



What a beautiful story. ❤️pic.twitter.com/emJfeMTynp