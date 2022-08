Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο “στόχαστρο” όταν έσπασε το κινητό τηλέφωνο ενός αυτιστικού παιδιού στην κερκίδα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το παιχνίδι με την Έβερτον.

Το γεγονός πήρε διαστάσεις στην Αγγλία, αλλά τελικά ο Ρονάλντο τη… γλίτωσε με μία προειδοποίηση από την αστυνομία του Μερσεϊσάιντ και ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο.

Ως εκ τούτου, η μητέρα του αυτιστικού παιδιού ξέσπασε μιλώντας στη Mirror και αποκάλυψε και την πρώτη επικοινωνία της με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι αρχικά την κάλεσε ένας άνδρας ονόματι Σέρχιο, ο οποίος και της είπε να συναντηθεί με τον Ρονάλντο, αλλά όταν εκείνη αρνήθηκε της είπε με απειλητικό ύφος “ξέρεις ποιος είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο;”. “Έκλεισα το τηλέφωνο τρέμοντας και με κλάματα” δήλωσε η ίδια στη Mirror και στη συνέχεια ανέφερε τη συνομιλία της με τον ίδιο τον επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Το τηλέφωνο χτύπησε ξανά και άκουσα μια ανδρική φωνή να μου λέει «Γεια, είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο”. Με ρώτησε αν θα ήθελα να τον επισκεφθώ και να γνωρίσω την οικογένειά του. Μου είπε, “δεν είμαι κακός πατέρας”. Του απάντησα ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Είπε, “έζησα άσχημα παιδικά χρόνια, έχασα τον μπαμπά μου”. Του απάντησα ότι όλοι έχουν μια λυπητερή ιστορία. Κι εγώ είχα χάσει μικρή τον μπαμπά μου και ήμουν άρρωστη στο παρελθόν με καρκίνο. Με αποκαλούσε διαρκώς Τζακ, δεν ήξερε καν το όνομά μου. “Σάρα με λένε” του είπε. “Α, Σάρα, συγγνώμη”. Δεν αναφέρθηκε ποτέ στον Τζέικομπ με το όνομά του, έλεγε πάντα “το αγόρι”. “Ξέρω ότι το αγόρι έχει προβλήματα”, είπε. “Δεν έχει πρόβλημα, έχει αναπηρία, εσύ είσαι αυτός που έχει το πρόβλημα”, του απάντησα. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά μετά πρόσθεσε, “δεν έκανα τίποτα κακό”. Είπε ότι δεν “κλώτσησε, σκότωσε ή γρονθοκόπησε κανέναν”. Αυτό με εξόργισε. “Θεωρείς λοιπόν ότι το να χτυπάς το χέρι του γιου μου και να του προκαλείς μελανιά δεν είναι κάτι κακό;” Είπε ότι δεν ήθελε η υπόθεση να φτάσει στα ΜΜΕ ή στο δικαστήριο. Είπε ότι είχε καλή νομική ομάδα, ότι στο τέλος θα κέρδιζε και ότι θα με πολεμούσε ως το τέλος. Είπε ότι ξέρει να χειρίζεται τα μέσα ενημέρωσης».

Η μητέρα του αυτιστικού παιδιού υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με κατηγορίες για φοροδιαφυγή και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι η απόφαση της αστυνομίας «την αηδιάζει» και εξήγησε ότι «φοβάμαι να βγω από το σπίτι, κοιτάζω συνεχώς τρομαγμένη γύρω μου. Παρουσιάζουν εμάς σαν εγκληματίες και τον Ρονάλντο ως αθώο θύμα».

