Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίζεται στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, τους Γουισκόνσιν Χερντ και στη νίκη επί των Γκραντ Ράπιντ Γκολντ με 129-114, πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση.

Με 20 πόντους (7/13 σουτ εντός παιδιάς και 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 τάπα, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έκανε double double και ήταν ο κορυφαίος των Γουισκόνσιν Χερντ στην αναμέτρηση.

Ο μικρός αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε έτσι και παίκτης του αγώνα για τους Χερντ, σε μία από τις καλύτερες παρουσίες του φέτος στη G-League.

Tonight's @bergstromauto Player of the Game ⬇️ @alex_ante29 🦌



Alex was the energy tonight! Season high in points and got himself a double-double 💯