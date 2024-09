Άλεξ Μίκελσεν – Στεφανος Τσιτσιπάς 2-1: Αποκλεισμός με ανατροπή και αδιαθεσία στον 1ο γύρο του Japan Open

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Japan Open. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με ανατροπή (2-1 σετ) από τον Άλεξ Μίκελσεν, έχοντας νιώσει αδιαθεσία στο 2ο σετ.

Αν και προηγήθηκε στα σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Japan Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο12 στον κόσμο) δέχθηκε την ανατροπή από τον προερχόμενο από τα προκριματικά Αμερικανό, Άλεξ Μίκελσεν με 4-6, 6-1, 6-2 μετά από μια ώρα και 48 λεπτά, αποχαιρετώντας… νωρίς και αυτό το τουρνουά.

Αν και είχε πολύ καλό ξεκίνημα στο ματς και προηγήθηκε με 5-1 στο 1ο σετ, ο Τσιτσιπάς είδε την απόδοσή του να πέφτει στη συνέχεια (ο Μίκελσεν κατάφερε να μειώσει σε 5-4, πριν το χάσει). Μάλιστα, ζήτησε ιατρικό τάιμ-άουτ στα μέσα του 2ου set, λόγω αδιαθεσίας.

Ο Αμερικανός (Νο49 στον κόσμο) συνέχισε να είναι ο κυρίαρχος σε όλο το υπόλοιπο του παιχνιδιού και όχι απλά έφτασε στην ανατροπή, αλλά το έκανε και χωρίς να απειληθεί στα δυο επόμενα σετ.

Marvelous Michelsen



The American fights back to take the second set 6-1 over Tsitsipas #kinoshitajotennis pic.twitter.com/G2D5PHCkRU