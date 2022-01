Τα αδέρφια Αντετοκούνπο αποφάσισαν να “κόψουν” από το διαγωνισμό τους στα social media, τον Αλέξανδρο Κοψιάλη και γνωρίζουν την αποθέωση από τον κόσμο στο twitter.

Ο γνωστός influencer και youtuber βρέθηκε στο “στόχαστρο” των social media, μετά από μία ανάρτησή του για το θέμα του βιασμού της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη και το χάσταγκ #cancel_kopsialis δεν άργησε να γίνει trend, με πολλούς χρήστες να σταματούν να τον ακολουθούν από τους δημοφιλείς λογαριασμούς του.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν όμως και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, που ανακοίνωσαν ότι ο Κοψιάλης δεν θα συμμετέχει πια μαζί τους σε ένα μοναδικό giveaway που είχαν ξεκινήσει από κοινού πριν λίγες ημέρες, με δώρο ένα σπίτι με θέα στην Ακρόπολη.

Το γεγονός έφερε πλήθος μηνυμάτων υπέρ της κορυφαίας μπασκετικής οικογένειας της Ελλάδας, με σχόλια όπως: “Οι Αντετοκούμπο γιατί είναι τόσο υπεργαμάτοι;”, δίπλα στη σχετική ανάρτησή τους στο instagram.

You did the right thing✊🏿 #με_την_Γεωργια #cancel_kopsialis pic.twitter.com/1QStoztGkc