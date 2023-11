Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πέτυχε ένα συγκλονιστικό γκολ την Κυριακή (26.11) με “ψαλιδάκι” στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Έβερτον (0-3). Λίγες ώρες μετά, ο παίκτης των “κόκκινων διαβόλων” έκανε έναν πιτσιρικά να δακρύσει, με το δώρο που του έκανε.

Ο Αλεχάντρο Γκαρντάσο σκόραρε με ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι, για το 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Έβερτον και έθεσε υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ της χρονιάς.

Λίγες ώρες μετά, προχώρησε σε μια υπέροχη κίνηση προς έναν πιτσιρικά φίλο της Γιουνάιτεντ. Ο μικρός περίμενε τον Αργεντίνο μετά την προπόνηση της ομάδας και του είπε πως το γκολ που έβαλε κόντρα στην Έβερτον ήταν το καλύτερο γκολ που είχε δει ποτέ.

Ο Γκαρντάσο όχι μόνο χάρηκε με τα λόγια του μικρού φίλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά αποφάσισε να του δώσει τα παπούτσια που φορούσε όταν σκόραρε αυτό το πανέμορφο τέρμα , ο οποίος -με τη σειρά του- ξέσπασε σε κλάματα.

The boss enjoyed that one @AGarnacho7 #MUFC || @RemingtonUK

Garnacho gifted this young fan with the boots he scored THAT bicycle kick with



(via @thestandleyboys) pic.twitter.com/WyCGuve8Ga