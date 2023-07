Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον δεύτερο ημιτελικό του Wimbledon και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ισοπέδωσε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στα τρία σετ και με 6-3, 6-3, 6-3 προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon, όπου την Κυριακή (16/7) θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στοχεύοντας στον δεύτερο major τίτλο της καριέρας του.

Ο 20χρονος Ισπανός τενίστας ήταν σαρωτικός κόντρα στον Ρώσο, αποδεικνύοντας ότι είναι εξίσου καλός και στο γρασίδι, μετρώντας πλέον 11 σερί νίκες σ’ αυτή την επιφάνεια.

Το μεσημέρι (16:00) της Κυριακής (16/7) ο Κάρλος Αλκαράθ θα κοντραριστεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, σ’ έναν τελικό όπου ο Σέρβος τενίστας είναι το φαβορί, αλλά ποιος μπορεί να ξεγράψει τον ταλαντούχο Ισπανό, ο οποίος “καθάρισε” με συνοπτικές διαδικασίες τον εξαιρετικό Μεντβέντεφ.

