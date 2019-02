ΑΕΚ – Αντβέρπ: Πρωτιά μετά από «θρίλερ» στο ΟΑΚΑ! – videos

Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε… θρίλερ στο τέλος, η ΑΕΚ κατάφερε να κρατήσει τη σπουδαία νίκη επί της Αντβέρπ και με το τελικό 77-76 εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της και το καλύτερο «ζευγάρωμα» στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ και φάνηκε να «καθαρίζει» το ματς με ένα σερί 7-0 στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου, όμως οι Βέλγοι δεν παράτησαν το ματς και λίγο έλειψε να κάνουν την ανατροπή, αλλά δεν κατάφεραν τελικά να εκδηλώσουν σωστά την τελευταία επίθεση του αγώνα, χάρη και στην εξαιρετική άμυνα του Λαρεντζάκη.

Κορυφαίος στο ματς για την Ένωση, ήταν βέβαια για μία ακόμη φορά, ο Χάντερ, με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ κρίσιμα καλάθια στο τέλος, πέτυχαν και οι Σάκοτα και Τζέιμς. Μπακό και Τέιτ ήταν οι πρώτοι σκόρερ για τους φιλοξενούμενους.

The defending champs keep on winning!

