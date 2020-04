Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά μέσα στο 2020 το «ραντεβού» των πιο «λαμπερών» ονομάτων του τένις, Laver Cup.

Μια ακόμα φετινή διοργάνωση στο χώρο του τένις που δεν θα πραγματοποιηθεί. Όπως ανακοινώθηκε, το φετινό Laver Cup δεν θα κάνει τελικά… σερβίς.

Το συγκεκριμένο τουρνουά (στο τελευταίο συμμετείχε για πρώτη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς) ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Βοστόνη το τριήμερο 25-27 Σεπτεμβρίου. Οι διοργανωτές του όμως επέλεξαν να ακυρώσουν το φετινό ραντεβού!

Μπορεί ο λόγος να μην είναι σε αυτή την περίπτωση ο κορονοϊός, αλλά η αναβολή αυτή προκλήθηκε από τα… απόνερα του. Πιο συγκεκριμένα, η μεταφορά του Roland Garros τον Σεπτέμβριο (21.09 με 04.10) ήταν ο λόγος που έφερε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Οι διοργανωτές του Laver Cup είχαν εκφράσει αρχικά τη δυσαρέσκεια τους, αφού οι ομόλογοι τους του γαλλικού Grand Slam ανακοίνωσαν τη μετάθεση του «λαμπερού» τουρνουά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν.

Τελικά, το γαλλικό Open υπερίσχυσε και το Laver Cup θα έχει κενό ενός έτους. Όπως ανακοινώθηκε, το τουρνουά θα διεξαχθεί το τριήμερο 24-26 Σεπτεμβρίου του 2021, στο TD Garden της Βοστόνης.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S