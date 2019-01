Αποκλεισμός του Κύργιου στο Brisbane International – video

Ο Νικ Κύργιος ηττήθηκε με 6-7(3), 6-2, 6-3 από τον Ζέρεμι Σαρντί, προβληματίζοντας με την αγωνιστική του κατάσταση, 12 ημέρες πριν την έναρξη του Αustralian Open.

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ο 31χρονος Σαρντί, Νο40 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα (Νο 185) που κέρδισε με 7-6(6), 6-4 και τον Κάιλ Έντμουντ.

Upset complete ✅

Jeremy Chardy stays the course for a 6-7(5) 6-2 6-3 victory over No.8 seed and defending champ Nick Kyrgios #BrisbaneTennis pic.twitter.com/Qsnsb59WIi

— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019