Αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς! Έχασε την ευκαιρία για την 8άδα – video

Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι που κρίθηκε στο τάι μπρέικ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Ντένις Σαποβάλοβ και ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-7).

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε έτσι από τα προημιτελικά και δεν μπόρεσε να «σφραγίσει» τη νέα άνοδό του στην παγκόσμια κατάταξη, αφού ενδεχόμενη πρόκριση θα τον έφερνε δεδομένα, από τη 10η στην 8η θέση του κόσμου.

Shapo seals it in style 🤘

🇨🇦 @denis_shapo d. Tsitsipas 4-6 6-3 7-6(3), earning his second top 10 win and first #MiamiOpen QF pic.twitter.com/vuHR4cSgmA

— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2019