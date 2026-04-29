Ζωγράφου: Τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο δεν έχουν βρει μέχρι τώρα κάλυκες
περιπολικό
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις μετά από τηλεφώνημα για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε δύο κλήσεις για περιστατικά στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Η πρώτη κλήση έκανε λόγο για επεισόδια μεταξύ ατόμων, ενώ το δεύτερο τηλεφώνημα έκανε λόγο για πυροβολισμούς.

Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο δεν έχουν βρει μέχρι τώρα κάλυκες, ούτε κάποια άτομα που να σχετίζονται με το περιστατικό. 

 

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό τράπηκαν σε φυγή προς την οδό Ούλοφ Πάλμε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

