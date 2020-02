Όλα του πάνε… καλά! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Dubai Championships.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο σετ κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (κανείς από τους δύο αθλητές δεν μπόρεσε να κάνει το break). Ο Έλληνας τενίστας το κατέκτησε, επικρατώντας στο τάι μπρέικ με 7-1

Στο δεύτερο σετ είχαμε και πάλι δυνατή “μάχη” ανάμεσα στους δύο τενίστες. Το 8ο game άλλαξε αρκετές φορές χέρια, πριν καταλήξει στον Τσιτσιπά, ενώ ακολούθησε το break του Έλληνα τενίστα (έκανε το 5-4).

Έχοντας για… όπλο το “δυνατό” του σερβίς, ο Ο Τσιτσιπάς πήρε με ευκολία και το επόμενο game, κατέκτησε το σετ (6-4) και πήρε την πρόκριση.

Solid performance from @StefTsitsipas 💪



The Greek defeats Bublik in straight sets for the second tournament in a row to make the quarters at @DDFTennis.



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/DUDwK1dlKF