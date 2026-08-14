Φωτιά στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Στην μάχη της πυρόσβεσης και 5 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) για φωτιά στην Ανατολική Φθιώτιδα, κοντά στο Βαθύκοιλο, στην περιοχή της Πελασγίας. Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στη Φθιώτιδα έχουν σπεύσει στο σημείο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται από τη Λαμία και άλλες περιοχές του νομού.

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Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

@lamianow.gr Φωτιά στο Βαθύκοιλο λίγο πριν τη Γλύφα – Στη μάχη επίγειες δυνάμεις και τα δύο PZL ♬ πρωτότυπος ήχος – Lamianow.gr

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τους ανέμους να αποτελούν βασικό παράγοντα ανησυχίας για την εξέλιξή της.