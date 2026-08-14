Ελλάδα

Φωτιά στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Στην μάχη της πυρόσβεσης και 5 αεροσκάφη

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή της Πελασγίας - Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης
Φωτιά στην Ηλεία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) για φωτιά στην Ανατολική Φθιώτιδα, κοντά στο Βαθύκοιλο, στην περιοχή της Πελασγίας. Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στη Φθιώτιδα έχουν σπεύσει στο σημείο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται από τη Λαμία και άλλες περιοχές του νομού.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

@lamianow.gr

Φωτιά στο Βαθύκοιλο λίγο πριν τη Γλύφα – Στη μάχη επίγειες δυνάμεις και τα δύο PZL

♬ πρωτότυπος ήχος – Lamianow.gr

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τους ανέμους να αποτελούν βασικό παράγοντα ανησυχίας για την εξέλιξή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
89
82
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας: 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
Η κυκλοφορία άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται, ωστόσο εξακολουθεί να διεξάγεται με δυσκολία, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών
Πρέβεζα: Φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα στην υποθαλάσσια σήραγγα του Ακτίου – Οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
7
Πώς η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική μπορεί να σχετίζεται με την κακοκαιρία Daniel, εξηγεί ο Γκίκας Μαγιορκίνης
Αυτό που εξετάζουμε είναι «ο τυφώνας Daniel το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά»
Κουνούπι
Φωτιά στη Χαλκιδική: Το «ευχαριστώ» του προέδρου Ιατρικού Συλλόγου σε εθελοντές και πυροσβέστες – «Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή»
«Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όσους άνοιξαν ένα σπίτι, πρόσφεραν νερό, ένα χέρι βοήθειας ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φοβόταν»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Newsit logo
Newsit logo