Η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά των οχτώ καλύτερων αθλητών του κόσμου, είναι από μόνη της ένα επίτευγμα, όμως η προσπάθειά του εκεί θα είναι υπερβολικά δύσκολη.

Κι αυτό γιατί ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους Ράφα Ναδάλ, Σάσα Ζβέρεφ και Ντανίλ Μενβέντεφ, κάνοντας πρεμιέρα κόντρα στον Ρώσο, τον οποίο και δεν έχει κερδίσει ποτέ μέχρι σήμερα.

