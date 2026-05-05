Ελλάδα

Κρήτη: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα
Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης
gein.noa.gr
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε για ακόμα μία φορά την Κρήτη σήμερα το πρωί (5/5/2026) στις 10:20.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στη θάλασσα στα 19 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αρκετοί αισθητοί σεισμοί στην Κρήτη και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
89
60
53
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελία για ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη - «Έκαναν ζημιές και πήραν 1.000 ευρώ» λέει ο ιδιοκτήτης
«Βρήκαν δίοδο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, μπήκαν μέσα και έκαναν ζημιές. Δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο, πήραν οθόνες και περίπου 1.000 ευρώ που είχα σε ένα συρτάρι»
Καταγγελία για διάρρηξη σε κτηματομεσητικό γραφείο
ΑΑΔΕ για Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης στην καταργηθείσα θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Δεν είναι νομικά δυνατή η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης, χωρίς την πλήρη τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων ούτε η παράκαμψη της διαδικασίας επιλογής», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ
Παρασκευή Τυχεροπούλου
«Το παιδί μου είναι με κατάγματα και κλαίει συνέχεια» λέει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε από τον 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια
«Ο δράστης τον κυνήγησε, του έδωσε μπουνιά στον αυχένα και μετά δύο δυνατές μπουνιές στο πρόσωπο» λέει στο newsit.gr η μητέρα του ανήλικου
Ο 25χρονος που γρονθκόπησε 17χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια 7
Newsit logo
Newsit logo