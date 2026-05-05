Κρήτη: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε για ακόμα μία φορά την Κρήτη σήμερα το πρωί (5/5/2026) στις 10:20.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στη θάλασσα στα 19 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.Preliminary info: M4.2 || 20 km SE of #Ierápetra (#Greece) || 4 min ago (local time 10:21:15). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/NEXCBAzzqu — EMSC (@LastQuake) May 5, 2026

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αρκετοί αισθητοί σεισμοί στην Κρήτη και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο.