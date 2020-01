Χαμός στο Australian Open με πρωταγωνιστές τους Έλληνες οπαδούς, καθώς περίπου 25 από αυτούς οδηγήθηκαν εκτός γηπέδου από την ασφάλεια του τουρνουά, εξαιτίας της συμπεριφοράς τους στην κερκίδα.

Οι ομογενείς της Μελβούρνης έχουν γίνει ήδη αντικείμενο συζήτησης για τη… φασαρία που κάνουν υπέρ των Ελλήνων αθλητών και μετά το παιχνίδι της Σάκκαρη εκδιώχθηκαν από το γήπεδο.

Οι ίδιοι πάντως μιλώντας στα τοπικά Μέσα υποστήριξαν ότι δεν έκαναν κάτι παραπάνω από το να επευφημούν και να πανηγυρίζουν για τους αθλητές της χώρας τους και καταγγέλλουν την αστυνομία για ρατσισμό εναντίον τους. Έξω από τα κορτ μάλιστα, video τους κατέγραψε να φωνάζουν και συνθήματα κατά της αστυνομίας.

A group of raucous Greek supporters have been ejected from the Australian Open before accusing officials of a “racist approach”.

