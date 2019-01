Australian Open: Έγραψε ιστορία η Ναόμι Οσάκα! Αυτή είναι η νέα “βασίλισσα” του τένις – video

Η Ναόμι Οσάκα είναι η νέα “βασίλισσα” του τένις. Η 21χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία έγραψε ιστορία στη Μελβούρνη, κατακτώντας το Australian Open.

Στον τελικό, η Οσάκα νίκησε με 2-1 σετ ( 7-6(2), 5-7, 6-4 ) την Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα και κατάφερε να πάρει τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο της σε τουρνουά γκραν σλαμ (σ.σ. μετά το US Open του 2018). Παράλληλα, εξασφάλισε -για πρώτη φορά στην καριέρα της- και την παρουσία της στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Οσάκα έγινε η νεώτερη τενίστρια που ανεβαίνει στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης μετά τον Οκτώβριο του 2010 και την Καρολίνε Βοζνιάκι, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη Ασιάτισσα στην Ιστορία που γίνεται Νο 1, είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες. Ακόμα, έγινε η νεώτερη νικήτρια διαδοχικών τουρνουά γκραν σλαμ μετά τη Σερένα Ουίλιαμς, η οποία επικράτησε στο Γουίμπλεντον και το US Open το 2002.

What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019