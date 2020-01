Australian Open: Μετωπική… Ναδάλ – Κύργιου στους “16”! Επική πρόκριση για τον Ελληνοαυστραλό

Είναι κορυφαίοι τενίστες, αλλά δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις! Αυτός όμως είναι ένας ακόμα λόγος για να πέσουν τα… φώτα πάνω στον μεγάλο αγώνα του Ράφα Ναδάλ με τον Νικ Κύργιο. Οι δυο τους θα “κονταροχτυπηθούν” την προσεχή Δευτέρα, για μια θέση στους “16” του Australian Open

Ο Νικ Κύργιος (Νο 26 στον κόσμο) και ο Ρώσος, Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 17), έμειναν στο κορτ για περίπου 4,5 (!) ώρες. Ο Ελληνοαυστραλός ήταν τελικά αυτός που βγήκε νικητής από τη συναρπαστική τους “μονομαχία” που κρίθηκε στα πέντε σετ, εκ των οποίων τα τέσσερα, οδηγήθηκαν στο τάι μπρέϊκ!

Ο Κύργιος έφθασε στην σπουδαία πρόκριση [ 6-2, 7-6(5), 6-7(6), 6-7(7), 7-6(10-8)], μετά από έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστος. Ο τελευταίος πόντος του Ελληνοαυστραλού πανηγυρίστηκε έξαλλα απ’ όσους βρέθηκαν εντός αλλά και εκτός γηπέδου. “Δεν έχω λόγια, ήταν τρελό”, δήλωσε εξουθενωμένος μετά τη λήξη του αγώνα, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη νίκη, από τις καλύτερες στην καριέρα του.

Πολύ πιο νωρίς, ο Ράφα Ναδάλ εξασφάλισε με άνεση μία θέση στους “16” του Australian Open. Ο Ισπανός επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 6-1, 6-2, 6-4 του συμπατριώτη του, Πάμπλο Καρένο (Νο 3).

🇦🇺 Next up for the Aussie is a tasty last-16 clash with our 23/5 second favourite Rafael Nadal. pic.twitter.com/VcXIpDPqTI

🎾 Scenes at the #AusOpen as Nick Kyrgios wins an epic five-set thriller.

The moment Nick Kyrgios beat Karen Khachanov in an epic 4hr 26min 5 setter & the crowd exploded. Nothing can describe the moment & I don’t think this does it justice. pic.twitter.com/byoEqNnOp9

So HAPPY to see Kyrgios finally get all the love he DESERVES!! 👏😃 #Kyrgios #AusOpen | #AusOpen2020 pic.twitter.com/l7LkG76akD

The only person in awe more than all of us after that incredible display from Nick Kyrgios… Nick Kyrgios.

“That’s definitely one of the best wins in my career.” That was something else. 👏

Watch: @Channel9

Stream: https://t.co/8dusktvNX3#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/XbTIMoeRGG

— Wide World of Sports (@wwos) January 25, 2020