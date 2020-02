Australian Open: Νεύρα από Τζόκοβιτς! Τα… έχωσε σε κόσμο και διαιτητή – video

Αρκετά νεύρα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open κόντρα στον Ντόμινικ Τιμ. Ο Σέρβος τενίστας αρχικά τα… έβαλε με το κοινό, φωνάζοντας τους να σκάσουν (κάποιοι έκαναν φασαρία), κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, μετά από έναν χαμένο του πόντο.

‘Shut the f**k up!’: Novak Djokovic has let rip at the #AusOpen crowd during a tense grand final against Dominic Thiem. Watch our live coverage: https://t.co/iCFHrop3F1 via @newscomauHQ pic.twitter.com/a6a2Iz7tY0 — Christine Vanden Byllaardt (@cvbyllaardt) February 2, 2020

Ο Τζόκοβιτς πήρε τελικά το πρώτο σετ του τελικού του Australian Open με 6-4 μετά από 52 λεπτά αγώνα, για να χάσει όμως το δεύτερο από τον Τιμ με 6-4 μέσα σε 49 λεπτά.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 9ου game του δεύτερου σετ είχε και μια… έκρηξη απέναντι στον διαιτητή, Νταμιέν Ντουμουσουά. Στον Τζόκοβιτς δόθηκαν χρονικές παραβάσεις όταν έκανε σερβίς κι έτσι -τη στιγμή που πήγαινε στον πάγκο του σε ένα διάλειμμα- πέρασε από τον διαιτητή και του ακούμπησε τα παπούτσια.

Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο σε αυτήν τη χειρονομία, αφού άρχισε να τον… κράζει, λέγοντας του: “Καλή δουλειά! Ειδικά στη δεύτερη (σ.σ. χρονική παράβαση). Καλή δουλειά. Έκανες τον εαυτό σου διάσημο. Αποστολή εξετελέσθη”.

Djokovic raging at chair umpire, touching his shoe, during Australia Open final #AusOpen pic.twitter.com/SnvbeKj84v — Andrew Backhouse (@Andytwit123) February 2, 2020

"You've made yourself famous, well done." 👍 The #AusOpen umpire is NOT in Djokovic's goodbooks 🤐

📺 Eurosport 1

📱💻🖥 Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/GamYG5MS2U — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 2, 2020