Η προκριματική φάση του Australian Open ξεκίνησε σήμερα (14/1) το πρωί αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα άλλες χρονιές. Οι πυρκαγιές που έχουν προκαλέσει αμύθητες καταστροφές στην Αυστραλία έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και ήδη τα πρώτα κρούσματα με αδυναμία των παικτών να ανταποκριθούν υπό τέτοιες συνθήκες, έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Η Ντανίλα Γιακούποβιτς κατέρρευσε μέσα στο κορτ καθώς είχε έντονο βήχα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Βέγκελε και αποσύρθηκε από τον αγώνα αποχωρώντας με δάκρυα στα μάτια.

Cenas DURAS de se assistir 🚨: a tenista eslovena Dalila Jakupovic passou mal por causa da poluição do ar em Melbourne, consequência dos incêndios na Austrália. Ela vencia o jogo, foi ao chão e não conseguiu seguir a partida no Australian Open: pic.twitter.com/7qqOd37fBF

“Δεν μπορούσα καθόλου”, δήλωσε η Γιακούποβιτς στους δημοσιογράφους μετά το παιχνίδι. “Ποτέ δεν το είχα αισθανθεί, φοβόμουν πολύ. Φοβόμουν ότι θα καταρρεύσω. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπεσα κάτω. Δεν μπορούσα να περπατήσω πια. Στο έδαφος, ήταν ευκολότερο να αναπνεύσω”.

Το απόγευμα, ένας νεαρός που ήταν στο γήπεδο για να μαζεύει τις μπάλες άρχισε να αισθάνεται άσχημα. Οι παίκτες Κλάρκε και Κάβτσιτς του έδωσαν νερό. Περιστατικά ως άμεση συνέπεια της ποιότητας του αέρα, που χαρακτηρίζεται ως «επικίνδυνος» κατά την αυγή και «πολύ κακός» στο τέλος του πρωινού.

Νωρίτερα ο Γιουτζίν Μπουχάρ διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση σε δηλώσεις που έκανε μετά το ματς του, όπως και ο Βρετανός Λίαμ Μποάντι, ενώ ο Μπέρναρντ Τόμιτς ζήτησε προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση που συμμετείχε λόγω αδιαθεσίας και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες για να συνεχίσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για τις εννέα το πρωί (ώρα Αυστραλίας) αναβλήθηκαν για μετά τις 11 προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, ενώ υπήρξε επίσημη απολογία των διοργανωτών.

“Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Ακολουθούμε συμβουλές από τους ειδικούς και λειτουργούμε. Η ατμόσφαιρα το πρωί ήταν αποπνικτική γι’ αυτό και υποχρεωθήκαμε να μεταφέρουμε την ώρα των αγώνων για αργότερα”.

Three hours and 20 minutes until Australian Open qualifying is due to start… pic.twitter.com/MWUE0zr9EN

— Stuart Fraser (@stu_fraser) January 13, 2020