Australian Open: “Σίφουνας” στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς! video

Εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον πρώτο γύρο του Australian Open πέρασε σαν… σίφουνας πάνω από τον Σαλβατόρε Καρούζο, επικρατώντας με 3-0 σετ, για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο6 του κόσμου, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Ιταλό, Νο95 της παγκόσμιας κατάταξης και μάλιστα πήρε το πρώτο σετ χωρίς να χάσει ούτε γκέιμ, 6-0.

Παρόμοια ήταν όμως η εικόνα και στα επόμενα δύο σετ, με τα σκορ (6-2 και 6-3) να… τα λένε όλα για τη διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων και να χαρίζουν μια άνετη πρόκριση στον Στέφανο Τσιτσιπά.