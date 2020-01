Australian Open: Στα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς! “Τιτανομαχία” με Φέντερερ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 3-0 σετ (6-4, 6-3, 7-6) τον Μίλος Ράονιτς μετά από 2 ώρες και 49 λεπτά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open για 8η φορά στην καριέρα του, εκεί όπου θα συναντήσει τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Σέρβος τενίστας (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο ημιτελικό του Grand Slam της Μελβούρνης τον Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία, Νο 3). Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τις αναμετρήσεις Ράφα Ναδάλ – Ντόμινικ Τιμ και Σταν Βαβρίνκα – Αλεξέι Ζβέρεφ.

Να σημειωθεί πως και τις επτά φορές που ο Σέρβος πρωταθλητής, έχει προκριθεί στα ημιτελικά του Major της Μελβούρνης, κατέκτησε στο τέλος το τρόπαιο!

Ο Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Φέντερερ για 50ή φορά στην καριέρα του, έχοντας κερδίσει τον Ελβετό 26 φορές (26-23). Σε αγώνες Grand Slam ο Σέρβος τενίστας επίσης προηγείται, με 10-6 νίκες, ενώ στη Μελβούρνη έχουν αναμετρηθεί άλλες 4 φορές, με τον “Joker” να έχει κερδίσει τις 3 από αυτές.

Serbian sensation 🇷🇸@DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020