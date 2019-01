Australian Open: Στους “32” ο Τσιτσιπάς, για πρώτη φορά στην καριέρα του! – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για τους “32” του Australian Open. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε 3-1 σετ ( 6-3, 3-6, 6-2, 7-5) τον Βίκτορ Τρόιτσκι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους “32” της διοργάνωσης.

Εκεί ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον πολύ καλό Γεωργιανό Νικολόζ Μπασιλασβίλι, που επικράτησε του Ιταλού Στέφανο Τραβάλια.

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σέρβο πρωταθλητή σε 2 ώρες και 43 λεπτά, με τον Τρόιτσκι να παίρνει το δεύτερο σετ και να δημιουργεί προβλήματα στον Έλληνα τενίστα και στο τέταρτο σετ, το οποίο, όμως, ο Στέφανος κατάφερε να το κατακτήσει και να πάρει τη νίκη.

Να σημειωθεί ότι για μία ακόμα φορά εντυπωσιακή ήταν η παρουσία και η υποστήριξη που γνώρισε ο Τσιτσιπάς από τους Έλληνες ομογενείς της Μελβούρνης.

Frustrations boiling over for @StefTsitsipas . #AusOpen pic.twitter.com/vjFNM3pk92

.@StefTsitsipas the Great is through to Round 3 🇬🇷💪

Def. Troicki 6-3 2-6 6-2 7-5.#AusOpen pic.twitter.com/StWMOz2Ved

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2019