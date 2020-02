Ο τελικός των δύο… εκπλήξεων του Australian Open έβγαλε νικήτρια την 21χρονη Αμερικανίδα Σοφία Κένιν, η οποία και πανηγύρισε τη νίκη με ανατροπή (4-6, 6-2, 6-2) κόντρα στην Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια έχασε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά στη συνέχεια έκανε… περίπατο, καθώς ήταν φανταστική στο δεύτερο σετ, ενώ στο τρίτο κατάφερε να “σβήσει” τριπλό μπρέικ πόιντ της Ισπανίδας στο 5ο γκέιμ για να “καθαρίσει” και αυτό με 6-2 και να κατακτήσει τον τίτλο στη Μελβούρνη.

Αυτός ήταν και ο πρώτος τίτλος της σε Γκραν Σλαμ, όπου δεν είχε αγωνιστεί καν σε τελικό, ενώ το γεγονός πως τον κατέκτησε μόλις στα 21 της χρόνια, την βάζει δίπλα σε ονόματα θρύλους του τένις γυναικών, όπως η Σερένα Γουίλιαμς και η Ναβρατίλοβα.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020