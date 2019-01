Διαφημίζει την Ελλάδα ο Τσιτσιπάς! “Μάλλον είμαι συγγενής του Σωκράτη”

Ένα από τα πιο δημοφιλή Ελληνικά ονόματα στο εξωτερικό είναι πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς και αποθεώθηκε και από τη γνωστή εφημερίδα The Telegraph, η οποία σε συνέντευξή της με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, έδειξε εντυπωσιασμένη από το χαρακτήρα του.

Ο ίδιος μάλιστα αστειεύτηκε σε ερώτηση για τη φιλοσοφική του πλευρά, υποστηρίζοντας ότι ίσως οφείλεται στην ελληνική καταγωγή του και τον κορυφαίο Έλληνα φιλόσοφο, Σωκράτη.

«Χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά στην παρέα του Στέφανου Τσιτσιπά, για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται καθόλου για τον τυπικό αθλητή του αιώνα. Διαθέτοντας ένα περιπετειώδες μυαλό, ο Τσιτσιπάς είναι φωτογράφος, ταξιδιώτης και φιλόσοφος. Αντιμετωπίζεται με καχυποψία από πολλούς από τους συνομηλίκους του. Ο Τσιτσιπάς είναι σαφώς λίγο διαφορετικός. Όταν πολλοί από τους συγχρόνους του «ξοδεύουν» τον ελεύθερο χρόνο τους παίζοντας παιχνίδια (σ.σ. όπως το Fifa), ο Τσιτσιπάς – μόνο 20 ετών και ο 15ος καλύτερος τενίστας στον κόσμο – είναι πιο ευτυχισμένος συζητώντας το πάθος του για την φωτογραφία, και κάνοντας ταξίδια. Όταν μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τις φωτογραφίες, για παράδειγμα, ο Τσιτσιπάς εξήγησε στην «The Telegraph» ότι: «Η ασπρόμαυρη φωτογραφία δεν είναι μόνο μαύρη και άσπρη, δείχνει επίσης τι κρύβεται ανάμεσα στα γκρίζα».

«Είμαι διαφορετικός με έναν τρόπο που είμαι. Είμαι ο Στέφανος και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαι υπερήφανος που είμαι ο Στέφανος, υπερήφανος που είμαι αυτός που είμαι. Δεν νομίζω ότι η επιτυχία έρχεται αμέσως, γι ‘αυτό πρέπει να την οικοδομήσουμε και να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Η αποτυχία του 2017 ξανά και ξανά με βοήθησε να μεγαλώσω και να γίνω καλύτερος γιατί πραγματικά πιστεύω ότι χωρίς αποτυχία δεν υπάρχει επιτυχία. Αλλά έχω ήδη μάθει πολλά».

Ο Τσιτσιπάς επανέλαβε ότι «είναι πολύ υπερήφανος που είναι πρεσβευτής του τένις στη χώρα μου», αλλά αποκαλύπτει ότι τροφοδοτείται επίσης από την επιθυμία να τιμήσει τον αγαπημένο παιδικό του γιατρό και φίλο, Θωμά Χριστίδη, ο οποίος πέθανε το 2017.

«Ήταν ο γιατρός μου από την ηλικία των 10 ετών για οκτώ χρόνια, με βοήθησε πολύ και εξακολουθώ να είμαι λυπημένος που δεν είναι μαζί μας», λέει ο Τσιτσιπάς. «Με ώθησε να πάω καλύτερα, ήταν ο μεγαλύτερος μου οπαδός, πάντα φώναζε για εμένα, με παρακολουθούσε στην τηλεόραση, στο τένις club. Οι άνθρωποι στο τένις λένε ότι μιλούσε πάντα για εμένα. Με βοήθησε αφιλοκερδώς και ήταν πάντα κοντά όταν τον χρειαζόμουν γι ‘αυτό ήταν σαν ένας δεύτερος πατέρα για εμένα», πρόσθεσε ο Έλληνας τενίστας.

Είναι ένας συναισθηματικός χαρακτήρας στο γήπεδο, όμως αυτό που πραγματικά τον διεγείρει είναι οι καλλιτεχνικές του αναζητήσεις. «Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω βρει πράγματα που με κρατούν απασχολημένο. Έχω ένα σημειωματάριο που καταγράφω κάθε τι σημαντικό. Το ταξιδιωτικό blog που έχω είναι πολύ ωραίο, αφού μπορώ να μιλήσω σε μια κάμερα χωρίς ανθρώπους. Είναι σημαντικό για εμένα να έχω χόμπι, αλλιώς θα ήμουν τρελός να παίζω τένις όλη μέρα. Αυτά τα χόμπι μου, με βοηθούν να σκεφτώ κάτι άλλο, να χαλαρώσω, να βρίσκομαι στον δικό μου κόσμο. Η προσωπική ζωή μου είναι πιο δημιουργική. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα στη ζωή: η φωτογραφία είναι αυτή που επιλέγω επειδή μου αρέσει και το κάνω καλά, μαθαίνω επίσης από μαθήματα και ελπίζω ότι θα γίνει η δεύτερη δουλειά μου, μια ημέρα. Με ενδιαφέρει πραγματικά η φωτογραφία του δρόμου, αλλά και τα τοπία, η φωτογραφία της άγριας ζωής, τα ζώα, τα πορτραίτα των ανθρώπων και η επεξεργασία τους, δεν τα αφήνω όπως είναι».

Αν ο Τσιτσίπας ακούγεται λίγο σαν ένας ταξιδιώτης του χρόνου που ψάχνει για το νόημα της ζωής, τότε η αντίληψη ενισχύεται από τις λεπτομέρειες ενός μοναχικού ταξιδιού που πήρε πέρυσι στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους: «με βοήθησαν να είμαι στον δικό μου κόσμο και πλησιάσω στην ψυχή μου…

Ο Τσιτσιπάς ελπίζει να επαναλάβει το ταξίδι και το 2019. «Έχω ακόμη το κολιέ από εκεί», λέει, αποκαλύπτοντάς το από το πουκάμισό του. «Το έχω μαζί μου όλο το χρόνο. Είναι σαν μια καλή ενέργεια. Σε ακριβώς εκείνο το μέρος, περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, καταλαβαίνω την προσωπικότητά μου, καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέφτομαι, την δουλειά. Βασικά έρχομαι πιο κοντά στον εαυτό μου, γιατί μερικές φορές αισθάνομαι σαν να μην γνωρίζω τον εαυτό μου πολύ καλά. Υποθέτω ότι γνωρίζω, αλλά δεν είμαι πραγματικά γνώστης, επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται, κάνουν τα πράγματα για εμένα, τακτοποιούν τα πάντα, παίζω τένις και δεν είμαι ο Στέφανος μερικές φορές, είμαι ο τενίστας», ενώ στην τελευταία ερώτηση της εφημερίδας «από πού προέρχεται η φιλοσοφική του πλευρά», ο Τσιτσιπάς χαμογέλασε και είπε: «Δεν ξέρω, πιθανότατα είμαι συγγενής του Σωκράτη».

