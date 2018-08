Diamond League 2018: Δεύτερη η Στεφανίδη στο Μπέρμιγχαμ! 3η η Κυριακοπούλου

Η Σάντι Μόρις αναδείχθηκε νικήτρια στο άλμα επι κοντώ στον 12ο αγώνα της σειράς Diamond League 2018 που γίνεται Μπέρμιγχαμ. Ο δυνατός άνεμος έφερε μεγάλη δυσκολία στις αθλήτριες, με την Αμερικανή να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 4.62 μ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να… ξεπεράσει τη μεγάλη της αντίπαλο και με άλμα στα 4.52 μ. κατατάχτηκε δεύτερη. Η Μόρις πέρασε με τη μία τα τα 4.62μ, άλμα που απέτυχε η Στεφανίδη και αναγκάστηκε να ανέβει.. για τις άλλες προσπάθειες στα 4.72μ, εκεί όπου και οι δυο αθλήτριες απέτυχαν.

Victory in a windy women's pole vault for @sandicheekspv, as @katstefanidi can't quite beat the conditions to clear 4.72m.

Meanwhile, we're underway in the shot put…

