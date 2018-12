Έγραψε ιστορία το “σόου” του Τσιτσιπά στον Καναδά! Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς – video

Μπορεί εντός του 2018 να κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του σε Masters, όμως η αδιανόητη πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά έως τον τελικό του Rogers Cup στον Καναδά, θα μνημονεύεται για χρόνια στο παγκόσμιο τένις.

Ο κορυφαίας Έλληνας τενίστας όλων των εποχών “καθάρισε” 4 παίκτες του top 10, για να βρεθεί -και να λυγίσει τελικά- στον τελικό κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, μεταξύ των οποίον και τον έπειτα Νο1 του κόσμου, Νοβακ Τζόκοβιτς, με 6-7(4), 6-4, 7-6(7)

Νωρίτερα είχε αποκλείσει τους Τιέμ, με 6-3, 7-6(6), Ζβέρεβ, με 6-3, 6-7(5), 6-3 και Άντερσον, με 3-6, 7-6(11), 6-4, ολοκληρώνοντας έτσι μία ξέφρενη πορεία, την οποία το ATP χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς, στην ανασκόπηση του 2018.

Which #ATP upsets surprised you the most this year?

Read Top 5 ➡️ https://t.co/lRa1wz1nmj pic.twitter.com/B89PkdPB1L

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) December 10, 2018