Ελληνικό “έπος” από Τσιτσιπά και Σάκκαρη! “Αντίο” με νίκη επί του… Φέντερερ – videos

Η ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά από τον Ρότζερ Φέντερερ στο μονό, απέκλεισε την ελληνική ομάδα από το μεγάλο τελικό του Hopman Cup, όμως ο Έλληνας τενίστας πήρε μια… μίνι ρεβάνς, επικρατώντας του Ελβετού θρύλου του τένις και της συμπαίκτριάς του, στο διπλό με τη Μαρία Σάκκαρη.

Σάκκαρη: Έτσι “τελείωσε” τον Φέντερερ! Η επιστροφή που έκρινε το ματς – video

Η ελληνική ομάδα ήταν συγκλονιστική σε αυτό το ματς και πήρε τη νίκη με 2-1 στα σετ, 4-3(4), 2-4, 4-3, πανηγυρίζοντας έξαλλα στο τέλος, παρά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

OMG that reaction to winning the mixed doubles and the tie from Maria #Sakkari and Stef #Tsitsipas was so precious!! And even though they won the tie, they still dont even make the final — which makes their reaction even more adorbs (even gave her a little kiss) ☺❤ #HopmanCup pic.twitter.com/4lIijuFRNY

— Willy Alexander (@sirwillyyXD) January 3, 2019