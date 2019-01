Έπος! Μέγας Τσιτσιπάς – Απέκλεισε τον Φέντερερ στο Australian Open- video

Νέα λαμπρή “σελίδα” για το ελληνικό τένις από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας νεαρός τενίστας νίκησε -με ανατροπή- το είδωλο του, Ρότζερ Φέντερερ με 3-1 σετ [6-7 (11-13), 7-6 (7-3), 7-5 και 7-6 (7-5)] και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open!

He's done it! @StefTsitsipas knocks out defending champion Roger Federer 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5) to reach his first quarterfinal at a Grand Slam. #AusOpen #AOFiredUp pic.twitter.com/Vz8sQa0AT1

Ο Τσιτσιπάς κοίταξε… στα μάτια τον Ελβετό “βασιλιά”, εμφάνισε μεγάλη ψυχραιμία στα δύσκολα σημεία και ο ενθουσιασμός του κατάφερε να νικήσει την εμπειρία του Φέντερερ και να του δώσει την ιστορική νίκη.

Η αναμέτρηση ήταν για “γερά νεύρα”, καθώς ο Τσιτσιπάς δεν άφησε σε καμία στιγμή τον Φέντερερ να ξεφύγει, ενώ εκμεταλλεύτηκε και την κόπωση του αντιπάλου του (σ.σ. έγινε φανερή από τις αρχές του τρίτου σετ).

Στο πρώτο σετ δόθηκε μεγάλη μάχη. Ο Τσιτσιπάς παρουσίασε ένα εκπληκτικό πρόσωπο, κράτησε το σερβίς του και έκανε τον Ελβετό να… ματώσει για να πάρει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 13-11.

Να αναρφέρουμε πάντως πως στο τελευταίο… ράλι, κάποιος θεατής φώναξε “άουτ” και αυτό αποσυντόνισε τον Τσιτσιπά, ο οποίος στη συνέχεια έστειλε άουτ τη μπάλα και έχασε το σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Φέντερερ έδειξε ένα αποτελεσματικό πρόσωπο στο σερβίς του και έφτασε αρκετές φορές κοντά στο να κάνει το μπρέικ. Ο Τσιτσιπάς όμως όχι μόνο άντεξε, αλλά έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και το… κατέκτησε (7-3), φέρνοντας στον αγώνα στα ίσα (1-1).

Game on.@StefTsitsipas saves eight break points in the second set to level things up on @RodLaverArena against Roger Federer, taking it 7-6(3).#AusOpen pic.twitter.com/fjl1BwdWR0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019