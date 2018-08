«Έσπασε» το ιστορικό ρεκόρ του Καχιασβίλι για την Ελλάδα! Μετά από 19 ολόκληρα χρόνια – videos

Ο Σοράμπ Μοραντί από το Ιράν «έσπασε» το ιστορικό ρεκόρ του Κάχι Καχιασβίλι στην κατηγορία των 94 κιλών στην άρση βαρών, σηκώνοντας 189 κιλά στην πρώτη του προσπάθεια στους αγώνες της Ασίας, ξεπερνώντας έτσι τον Έλληνα αρσιβαρίστα κατά ένα κιλό.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης είχε σηκώσει τα 188 κιλά στο αρασέ, το 1999 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αθήνα και «κράτησε» το ρεκόρ του για σχεδόν 19 χρόνια, πριν δει τον Ιρανό αθλητή να τον προσπερνά στη σχετική κατάταξη.

It means Iran's Sohrab Moradi now has a complete set of records…

Iranian weightlifter Sohrab Moradi broke weightlifting's longest standing world record in the men's 94kg class by hoisting 189kg at the Asian Games on Saturday. The previous record was set at 188kg in 1999 by Greece's Akakios Kakiasvilis. ✌️#Shia #Hezbollah pic.twitter.com/iuHp9c73c8

