F1: Είναι επίσημο! Τελειώνει ο Κίμι Ράικονεν από τη Ferrari!

Η Ferrari έδωσε ένα… τέλος στις φήμες γύρω από την παραμονή ή όχι του Κίμι Ραϊκόνεν στα “κόκκινα βέλη” και με επίσημη ανακοίνωση της ενημέρωσε πως ο Φινλανδός πιλότος θα αποτελούσε παρελθόν μετά το τέλος του φετινού πρωταθλήματος.

“Όλα αυτά τα χρόνια, η συνεισφορά του Κίμι στην ομάδα, τόσο ως οδηγός όσο και ως άνθρωπος, ήταν θεμελιώδης. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη γιγάντωση της ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή ήταν ο ιδανικός ομαδικός παίκτης.

Ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Ferrari, θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας και της οικογένειας της Σκουντερία.

Τον ευχαριστούμε για όλα τα παραπάνω και ευχόμαστε τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένεια του, τα καλύτερα για το μέλλον”, αναφέρει στην ανακοίνωση της Ferrari.

Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας της F1, ο 22χρονος Γάλλος, Σαρλ Λεκλέρκ, θα αποτελέσει το δεύτερο οδηγό για τα «κόκκινα βέλη» δίπλα στον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Charles Leclerc to drive for Scuderia Ferrari in 2019. https://t.co/Mu4rn1BwLe

Όσον αφορά τον Ραϊκόνεν, η νέα χρονιά στη F;ormula 1 θα τον βρει στη Sauber. Ο Φινλανδός πιλότος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

✒️ #WelcomeKimi 🖋️

We're delighted to announce that #kimi7 will be joining us for the 2019 and 2020 seasons.

Read all about it here: https://t.co/VxDuSDHAbY#F1 #alfaromeosauberf1team @F1 pic.twitter.com/7ho5c7EcRj

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) September 11, 2018