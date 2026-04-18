Φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας – Στάλθηκε 112 να απομακρυνθούν προς Ακράτα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.04.2026) στην Άμπελο Αχαΐας. Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο Αχαΐας και για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Κινητοποιήθηκαν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης , 9ης και 18ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Δυτικής Ελλάδος και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.