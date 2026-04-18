Φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας – Στάλθηκε 112 να απομακρυνθούν προς Ακράτα

Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες ζώνες
Η φωτιά στην Άμπελο / Εφημερίδα "Φιλόδημος" Αιγίου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.04.2026) στην Άμπελο Αχαΐας. Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο Αχαΐας και για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

