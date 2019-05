F1: Μια… από τα ίδια και στην Ισπανία! Στον Μπότας η pole position

Για ένα ακόμα φετινό Grand Prix, η Mercedes δείχνει τη δύναμή της, καταλαμβάνοντας τις δυο πρώτες θέσεις της εκκίνησης στην πίστα της Ισπανίας (μόνο στο Μπαχρέιν δεν έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες).

Ο Βάλτερι Μπότας ήταν εκπληκτικός στη Βαρκελώνη και με την Mercedes του πήρε με μεγάλη ευκολία την pole position (σ.σ. η 9η της καριέρας του και 3η στο φετινό πρωτάθλημα), αφήνοντας σχεδόν 7 δέκατα πίσω του τον ομόσταυλο του, Λιούις Χάμιλτον!

BREAKING: @ValtteriBottas takes his third consecutive pole position – beating @LewisHamilton by more than 0.6s in Barcelona 🚀#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/XM1QwaIGF9

— Formula 1 (@F1) May 11, 2019