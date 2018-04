F1: Τρίτη σερί pole position για Φέτελ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέκτησε σήμερα -την τρίτη φετινή και 53η συνολικά στην καριέρα του- pole position και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, που διεξάγεται στο Μπακού και είναι ο τέταρτος αγώνας του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος στην Formula 1.

BREAKING: Sebastian Vettel storms to pole in Baku – his third in a row! 💪 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/Tgqwzd7VQm

Ο Γερμανός «πιλότος» της Ferrari, αποφασισμένος να κερδίσει φέτος τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, άφησε στην δεύτερη θέση τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, Λιούϊς Χάμιλτον, και στην τρίτη τον Φινλανδό, Βαλτέρι Μπότας, επίσης της Mercedes.

A Vettel and Hamilton front row in Baku…

1. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 1:41.498

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:41.677

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:41.837

4. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 1:41.911

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:41.994

6. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 1:42.490

7. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India-Mercedes) 1:42.523

8. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Force India-Mercedes) 1:42.547

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 1:43.066

10. Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Renault) 1:43.351

Vettel holds off the two Mercedes to take pole 💪

Both Force Indias in the top 10 👏#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/NhsQ6HL16E

— Formula 1 (@F1) April 28, 2018