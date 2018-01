Ο Ράφα Ναδάλ αποχώρησε στο 5ο σετ της αναμέτρησης του με τον Μάριν Τσίλιτς, την Τρίτη, λόγω προβλήματος στο μηρό και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του AUstralian Open.

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν ξέχασε τον μεγάλο αντίπαλο του στα κορτ αλλά και καλό του φίλο και μετά τον δικό του αγώνα με τον Τόμας Μπέρντιχ (νίκησε 7-6, 6-3, 6-4).

Australian Open: Εγκατέλειψε ο Ναδάλ! Στα ημιτελικά ο Τσίλιτς [pics, vid]

Ο Ελβετός τενίστας ευχήθηκε περαστικά στον Ισπανό και αποκάλυψε πως το προηγούμενο βράδυ του έστειλε μήνυμα, για να μάθει τα νέα για τον τραυματισμό του.

“Του εύχομαι περαστικά. Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που πηγαίνει στο 5ο σετ να μην μπορεί να τελειώσει τον αγώνα. Αν τον ολοκληρώσεις και χάσεις, τα εύσημα πάνε στον αντίπαλο. Βέβαια, ο Μάριν αξίζει εύσημα, κράτησε και πάλεψε σκληρά. Το τελευταίο που έκανα αργά το βράδυ πριν κοιμηθώ ήταν να στείλω ένα μήνυμα στον Ράφα. Επρεπε να μάθω τι κάνει. Είμαι χαρούμενος που τα νέα δεν είναι τόσο άσχημα (σ.σ. θα χρειαστεί τρεις εβδομάδες για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις έναν φίλο και αντίπαλο να φεύγει έτσι”, τόνισε ο Φέντερερ.

Federer: I wrote to Rafa to wish him well after injury#AusOpen pic.twitter.com/0GAo5NhuzT

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 24, 2018