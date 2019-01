Φέντερερ για Τσιτσιπά: “Ο Στέφανος έπαιξε ένα μεγάλο αγώνα” – video

Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε και τους τρεις αγώνες του αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας την Ελβετία στην κορυφή του δεύτερου ομίλου στο Hopman Cup.

Ο 37χρονος κορυφαίος τενίστας ήρθε αντιμέτωπος με μερικά από τα πιο λαμπρά ταλέντα, ανάμεσά τους και τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο αντιμετώπισε για πρώτη φορά στην καριέρα του, και νίκησε και στα δύο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6 (6), 7-6 (4).

“Μου αρέσει να παίζω με αυτούς τους νέους, φέρνουν κάτι διαφορετικό και κάτι που δεν έχω δει ποτέ σήμερα” δήλωσε ο Φέντερερ και συνέχισε: “Όπως μπορείτε να δείτε, εξακολουθώ να αναπνέω έντονα. Διασκέδασα πολύ και πραγματικά απολάμβανα τον εαυτό μου”.

Ο Έλληνας τενίστας κόντραρε στα.. ίσα τον Ελβετό Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά ο Φέντερερ ήταν σίγουρος πως θα καταφέρει να φτάσει στη νίκη. “Ποτέ δεν παίζω για να χάσω, παίζω πάντα για να νικήσω”.

“Νομίζω ότι το τένις είναι ένα άθλημα που κανείς δεν θέλει να χάσει. Έχω συνηθίσει σε αυτό κατά τη διάρκεια των ετών, έτσι δεν είμαι σίγουρος αν είναι ένα πλεονέκτημα ή μειονέκτημα να είμαι το φαβορί” συνέχισε, για να καταλήξει:

“Σκεφτόμουν ότι ο Στέφανος θα βγει και θα παίξει έναν μεγάλο αγώνα. Έτσι έκανε. Όχι πολλά αβίαστα λάθη και απλά πολύ ποιοτικό τένις. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που βλέπω ήταν η διαφορά στο πρώτο σετ, ίσως απλά ένας άσος ή ένα διπλό λάθος. Στο δεύτερο σετ είχα λίγες περισσότερες πιθανότητες, αλλά θα μπορούσε να πάει εύκολα στα τρία σετ”.

'As you can see I'm still breathing heavily, I'm not getting any younger'

😂😂😂@rogerfederer is enjoying facing the rising stars of tennis! pic.twitter.com/7XzdNmunge

