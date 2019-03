Φέντερερ – Τσιτσιπάς ο τελικός στο Ντουμπάι! «Σβηστή» πρόκριση ο Ελβετός

Για μια ακόμα φορά κόντρα στο αθλητικό του ίνδαλμα. Ον Ρότζερ Φέντερερ θα αντιμετωπίσει μέσα σε λίγους μήνες ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

One Win Away From 🏆 💯 🇨🇭 @rogerfederer cruises past Borna Coric 6-2, 6-2 and will meet Stefanos Tsitsipas in the @DDFTennis final. pic.twitter.com/Q0N7AhJlio — ATP Tour (@ATP_Tour) March 1, 2019

Ο Ελβετός τενίστας έκανε μια… Φεντερική εμφάνιση κόντρα στον Μπόρνα Τσόριτς (Νο.13 στον κόσμο) και πήρε άνετα τη νίκη με 2-0 σετ (6-2, 6-2) σε μόλις 67 λεπτά!

Well played, maestro! @rogerfederer in scintillating form as he beats Borna Coric 6-2 6-2 Next up, @StefTsitsipas in the #DDFTennis final 👏💪 pic.twitter.com/UUr0WC1Izp — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019

Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Γάλλο Γκαέλ Μονφίς (Νο 23 στον κόσμο) και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του όπεν τουρνουά του Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας τενίστας νίκησε τον 38χρονο Φέντερερ τον περασμένο Ιανουάριο, στο Australian Open. να αναφέρουμε ακόμα ότι ο Ελβετός φιλοδοξεί να κερδίσει το συγκεκριμένο τουρνουά για 8η φορά και να πανηγυρίσει τον 100ο τίτλο της καριέρας του!