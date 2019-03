Τσιτσιπάς: Τρομερή ανατροπή! Πέρασε στον τελικό στο Ντουμπάι και στο… top 10

Δεν πέρασαν πολλές ημέρες από το θρίαμβο του στη Μασσαλία και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να διεκδικήσει έναν ακόμα τίτλο!

Epic (n): an exceptionally long and arduous task or activity.@StefTsitsipas prevails in over three hours to storm into both the Dubai final AND the Top 10 👏#DDFTennis pic.twitter.com/JkwHu5zAuf — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς που κράτησε περίπου 3 ώρες, ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Γκαέλ Μονφίς με 2-1 σετ [4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)] και πέρασε στον τελικό του Dubai Championship όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Τσόριτς και τον Φέντερερ.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω στα σετ από τον Γκαέλ Μονφίς, αλλά στη συνέχεια πήρε τα άλλα δύο στο τάι μπρέικ και έτσι νίκησε 2-1, για να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά.

Η συμμετοχή του Τσιτσιπά στον τελικό του εξασφάλισε και και την είσοδο του -από τη νέα εβδομάδα- στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.