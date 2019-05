Formula 1: «Άντεξε» ο Χάμιλτον στο Μονακό! – videos

Μπορεί να πήρε εύκολα την pole position, αλλά στον αγώνα του Μονακό, ο Λουίς Χάμιλτον «πιέστηκε» υπερβολικά από τον Φερστάπεν και την Red Bull του, αλλά «άντεξε» μέχρι τέλους χάρη στην ιδιαιτερότητα της πίστας στο Πριγκιπάτο και πανηγύρισε τη νίκη για τη Μερσέντες.

Ο Βρετανός πιλότος τερμάτισε ξανά στην πρώτη θέση, έχοντας τελικά πίσω του τον Φέτελ και στην τρίτη θέση του βάθρου, τον ομόσταυλό του, τον Μπότας, αφού ο Ολλανδός τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων, μένοντας έτσι τέταρτος στην τελική κατάταξη.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Monaco and extends his lead at the top of the standings 👏@Max33Verstappen finishes P2, but a time penalty drops him to P4#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/O8wPcYkh49

— Formula 1 (@F1) May 26, 2019