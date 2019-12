Ο Λιούις Χάμιλτον έριξε με τον καλύτερο τρόπο την αυλαία στη σεζόν καθώς πήρε άλλη μία νίκη τερματίζοντας πρώτος στο γκραν πρι του Αμπου Ντάμπι, τελευταία κούρσα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, ενώ χθες είχε κερδίσει και την pole position για πρώτη φορά, από τον περασμένο Ιούλιο. Αυτή ήταν η 11η νίκη του Χάμιλτον στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε για 6η φορά στην καριέρα του.

Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ που βρέθηκε στην τρίτη θέση για λογαριασμό της Ferrari. Βάλτερι Μπότας και Σεμπάστιαν Φέτελ ακολούθησαν, με τους Άλμπον, Πέρεθ, Νόρις, Κβίατ και Σάινθ να συμπληρώνουν τη δεκάδα που βαθμολογήθηκε στο τελευταίο Γκραν Πρι της σεζόν.

Η κατάταξη στο Γκραν Πριν του Άμπου Ντάμπι

RACE CLASSIFICATION

Confirmation of Lewis Hamilton's victory, ahead of Max Verstappen and Charles Leclerc

Valtteri Bottas finished in P4 after starting from the back of the grid#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Ifg7yAiL2R

— Formula 1 (@F1) December 1, 2019